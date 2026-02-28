Azerbaycan'dan vatandaşlarına ''İran ve İsrail'' uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından İran ve İsrail'deki Azerbaycan vatandaşlarına ilişkin açıklamalar yapıldı.

İran'a ilişkin açıklamada, "İran'daki güvenlik durumu göz önüne alındığında Azerbaycan vatandaşlarının İran'a seyahat etmekten kaçınmalarını ve şu anda İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının bulundukları bölgeye bağlı olarak Azerbaycan veya Türkiye üzerinden İran'ı terk etmelerini önemle rica ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan ayrıca güvenlik önlemlerine uymaları, toplu etkinliklerden uzak durmaları, yerel yetkililerin talimatlarını izlemeleri ve resmi bilgi kaynaklarını düzenli olarak takip etmeleri isteniyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'E SEYAHAT UYARISI

İsrail'e ilişkin yapılan açıklamada ise, "İran'da mevcut gerilimler doğrultusunda Azerbaycan vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaya çağırıyoruz.

İsrail'de bulunan vatandaşlarımızdan güvenlik durumunu yakından takip etmeleri, yerel yetkililerin talimat ve tavsiyelerine uymaları, toplu etkinliklerden uzak durmaları ve kişisel güvenlik önlemlerini artırmaları isteniyor" denildi.