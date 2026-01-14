Azerbaycan'dan Zengezur Koridoru mesajı: Stratejik önem taşıyor

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Washington'da yaptığı görüşmede TRIPP'in hayata geçirilmesine yönelik elde edilen mutabakatı değerlendirdi.

Söz konusu mutabakatın 8 Ağustos 2025'te Washington'da düzenlenen zirve kapsamında varılan uzlaşıya ABD tarafının bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Hacızade, "Somut adımlara başlamak için önemli olan bu adım, aynı zamanda Ermenistan'ın üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Hacızade, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantının sağlanmasının Bakü'nün temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, TRIPP güzergahının yalnızca Azerbaycan açısından değil, daha geniş bir bölgede ticaretin geliştirilmesi ve ulaştırma bağlantılarının çeşitlendirilmesi bakımından da stratejik önem taşıdığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın dün yaptığı görüşmede, TRIPP'in hayata geçirilmesi hususunda mutabakat sağlandığı ve projenin yol haritasını içeren bir bildiri imzalandığı açıklanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

"Zengezur Koridoru" olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.