İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3077
  • EURO
    50,7334
  • ALTIN
    6727.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan'dan ziyaret talebi bekliyor: Türk Devletleri Teşkilatına büyük önem veriyoruz
Dünya

Azerbaycan'dan ziyaret talebi bekliyor: Türk Devletleri Teşkilatına büyük önem veriyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan'la diplomatik, siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm ve bütün alanlardaki ilişkilerini daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirtti. KKTC'nin kültürünün daha iyi tanınmasını sağlayacaklarını dile getiren Turganer, 'Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman'ın resmi davet alarak Azerbaycan'ı ziyaret etmesi beklentilerimiz arasında.' dedi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Azerbaycan'dan ziyaret talebi bekliyor: Türk Devletleri Teşkilatına büyük önem veriyoruz
ABONE OL

Turganer, KKTC-Azerbaycan ilişkilerinin mevcut durumunu ve beklentilerini değerlendirdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'la ilişkilere çok değer verdiklerini vurgulayan Turganer, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerleyen ve gelişen bir trend içerisinde olmasından ziyadesiyle memnuniyet duyduklarını söyledi.

"DEVLET BAŞKANLARININ DESTEĞİ BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Turganer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Devlet başkanlarının desteği ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Devlet başkanlarının bize verdiği ödevler var. Biz de bu istikamet çerçevesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

" TÜRK DÜNYASI AİLESİNİN AYRILMAZ PARÇASI OLAN KIBRIS TÜRK HALKI"

Azerbaycan-KKTC ilişkileri açısından 2025'in çok verimli geçtiğini, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Azerbaycan'da düzenlenen etkinliklerine KKTC'li bakanların katılım sağladığını aktaran Turganer, "Diplomatik, siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm ve bütün alanlardaki ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesini hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifade ettiği gibi, 'Ailemiz Türk dünyasıdır' ve biz bu aileye büyük önem veriyoruz. Türk dünyası ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının buradaki temsilcileri olarak 2026'da da var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İki kardeş ülkenin ilişkilerinin daha da ilerlemesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Turganer, ana vatan Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan'ın koşulsuz desteği sayesinde TDT'ye gözlemci üye olduklarını hatırlatarak, "TDT'ye büyük önem veriyoruz. TDT, kendimizi ifade etme ve haklı davamızı bir kez daha Türk dünyasında dile getirmek için önemli platformdur." dedi.

2026'da Azerbaycan'da kültürel faaliyetlere ağırlık vererek Kıbrıs Türk kültürünün burada daha iyi tanınmasını sağlayacaklarını dile getiren Turganer, "Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman'ın resmi davet alarak Azerbaycan'ı ziyaret etmesi beklentilerimiz arasında. Yine KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nın da Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı tarafından davet edilmesi bizim için önemli." diye konuştu.

  • KKTC Bakü Temsilcisi
  • Diplomatik İlişkiler
  • Tufan Erhürman

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.