24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
  • Azerbaycan'ın gemileri AB'nin yaptırım listesinden çıkarıldı
Azerbaycan'ın gemileri AB'nin yaptırım listesinden çıkarıldı

Avrupa Birliği (AB), Rusya petrolünü taşıdıkları iddiasıyla Azerbaycan'a ait 5 gemiye yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 11:12
Azerbaycan Hazar Denizcilik Şirketinden (ASCO) yapılan açıklamada, şirket mülkiyetindeki "Zagatala" gemisi ile ASCO ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) ortak girişimine ait "Şuşa", "Karabağ", "Hankendi" ve "Zengezur" adlı gemilerin, AB Konseyinin kararıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, kararın Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere ASCO ve SOCAR'ın koordineli diplomatik ve hukuki girişimleri sonucunda alındığı kaydedildi.

Söz konusu gemilerin daha önce çarter sözleşmeleri kapsamında üçüncü taraflara uzun vadeli kiralandığı, operasyonlarının ise uluslararası kurallar ve yaptırım rejimlerine tam uyum içinde yürütüldüğü vurgulandı.

AB, Rusya petrolünü taşıdıkları iddiasıyla 2025 yılında Azerbaycan'a ait 5 gemiyi yaptırım listesine dahil etmişti.

