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Dünya

Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği şehit sayısı 198'e yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısının 198'e yükseldiğini açıkladı.

IHA28 Eylül 2023 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği şehit sayısı 198'e yükseldi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda şehit olan askerlerin sayısını güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısının 198'e yükseldiği bildirildi.

Şehit askerlerin 186'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığına, 12'sinin ise İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, operasyonda şehit düşen ve kimliği belirlenemeyen 11 kişiden 6'sının asker olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, 1 sivilin de şehit olduğu ve 511 askerin yaralandığı operasyonda hayatını kaybeden 5 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açılamada, Karabağ'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda 192 Azerbaycan askeri ile 1 sivilin şehit olduğu, 511 asker ile 1 sivilin yaralandığı ve hayatını kaybeden 11 kişini ise kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını duyurmuştu.

  • Karabağ operasyonu şehit sayısı
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