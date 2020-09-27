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Dünya

Azerbaycanlı kardeşlerimiz dünyaya böyle haykırdı: Bu kadar azaba, eziyete katlanılmaz, bütün dünya nereye bakıyor

Azerbaycan'da Ermenistan'ın ateşi altında kalan Terter'in Kapanlı köyü sakinleri yaşadıklarını tüm dünyanın görmesini bekliyor. Köy halkından İbrahim Zamin, 'Bütün dünya işitsin. Bu Ermenilere karşı bir önlem alsınlar. Bu kadar azaba, eziyete katlanılmaz. Bütün dünya nereye bakıyor.' şeklinde konuştu.

AA27 Eylül 2020 Pazar 16:25 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 18:03
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Ermenilerin saldırılarından zarar gören köy halkı bölgede bulunan AA muhabirine yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

İsrail Hacıyev, sık sık Ermenilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, Ermeni ordusunun Azerbaycan yerleşim yerlerine ağır silahlarla ateş ettiklerini dile getirdi. Hacıyev, "Kadınlar, yaşlılar, çocuklar hepsi evlerini terk ediyorlar." diye konuştu.

Köy halkından İbrahim Zamin, Ermenilerin saldırıları sonucu kadın, çocuk, ihtiyar, genç herkesin evlerini terk ederek sokakta kaldıklarını kaydetti.

Ermenilerin ateşi altında eziyet çektiklerini vurgulayan Zamin, Azerbaycan halkı olarak Ermeniler gibi "kin taşıyan bir millet" olmadıklarını ve düşmanlık istemediklerini söyledi.

Zamin, "Bütün dünya işitsin. Bu Ermenilere karşı bir önlem alsınlar. Bu kadar azaba, eziyete katlanılmaz. Bütün dünya nereye bakıyor." şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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