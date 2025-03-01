AZERTAC 105 yaşında

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla 1920'de kurulan AZERTAC, bugün ülkenin en güvenilir haber kaynağı ve uluslararası haber ajanslarının en aktif ortaklarından biri olarak faaliyetini sürdürüyor.

Dönemin zor şartlarında kısıtlı olanaklarla faaliyete başlayan AZERTAC, ilk haberini 1 Mart'ta servis etti ve o tarih, ajansın kuruluş günü kabul edildi.

O dönemde Bolşevik ve Ermenilerin Azerbaycan'a yönelik hem yurt içi hem de yurt dışındaki dezenformasyonlarına karşı mücadele yürüten AZERTAC, Sovyetler'in ülkeyi işgal etmesi sonucu sadece 58 gün faaliyet gösterebildi.

Azerbaycan'da eski Sovyet yönetimi kurulduktan sonra yeniden yapılandırılan ajans, farklı dönemlerde AZKAFROSTA, AZTAG, AZERTA, Azerinform gibi isimlerle faaliyetini sürdürdü.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yeniden ilk ismi AZERTAC'a kavuşan ajans, bağımsız Azerbaycan'ın resmi haber ajansı olarak yola devam etti.

Personelin gücü, haber sayısı ve kalitesi ile yayın dillerini her yıl artıran AZERTAC, bugün günlük ortalama 500'den fazla haber, 40'dan fazla video, 100'den fazla fotoğraflı haber servis ediyor.

Azerbaycan Türkçesi'nin yanı sıra Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince ve Arapça olmak üzere 8 dilde yayın yapan AZERTAC'ın 25 ülkede temsilcisi bulunuyor.

Sekiz uluslararası kuruluşa üye AZERTAC, 2016-2019 yıllarında Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) ile Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC) başkanlığını üstlendi.

AZERTAC, 2023'te kurulan Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) genel sekreterliğini yürütüyor.

Dünyanın 53 haber ajansı ile işbirliği protokolü imzalayan AZERTAC, Anadolu Ajansının da partner kuruluşu.