29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Azez'de bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 11 kişi yaralandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 11 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Öğleden sonra Azez ilçe merkezine yakın bir noktada bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bir işyerinin de hasar gördüğü patlamanın ardından ekipler, olay yerinde yaralanan aralarında çocukların da olduğu 11 kişiyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri Azez'de önlemlerini artırırken, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
 

Erbil saldırısının faili teröristler böyle yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı"

'Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı'

İran doğruladı: Normal bir faaliyet!

İran doğruladı: Normal bir faaliyet!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçeye ziyaretçi akını... Sular altında kalacak!

7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçeye ziyaretçi akını... Sular altında kalacak!

Şanlıurfa’da vurulan 3 kardeşten acı haber

Şanlıurfa’da vurulan 3 kardeşten acı haber

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız
 

POPÜLER HABERLER

Kapalıçarşı´da 22 ayarı 24 ayar diye sattılar

Kapalıçarşı´da 22 ayarı 24 ayar diye sattılar

Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA