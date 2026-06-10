Azot gazıyla infaza yargı freni: Acımasız ve olağan dışı

Federal Yargıç Emily Marks, 49 yaşındaki mahkum Jeffrey Lee'nin azot gazıyla idam edilmesinin önüne geçti.

Azot gazıyla idamın anayasaya göre "acımasız ve olağan dışı bir ceza" niteliği taşıdığını belirten Marks, kararın yalnızca Lee'nin azot gazıyla idam edilmesini engellediğini, infazın enjeksiyon veya elektrikli sandalye ile gerçekleşebileceğini ifade etti.

Bu karar, Alabama'da 2024'ten bu yana uygulanan azot gazıyla idam yönteminin infazını engelliyor.

Söz konusu infaz yönteminde mahkumun yüzüne özel bir solunum maskesi takılıyor ve azot gazı veriliyor. Mahkum oksijen yetersizliği sonucunda ölüyor.

ABD'de bugüne kadar 8 infazda azot gazı kullanıldı. Lee, azot gazıyla idam edilen 9. kişi olacaktı.