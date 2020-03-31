Belediye çalışanları sözde 'temsili Azrail kostümü' giyip insanları uyardı

AA 31 Mart 2020 Salı 16:31 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 16:58

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Hürremşehr'deki Sefayi Çarşısı'nda üstünde "Korona" yazılı sözde Azrail'i temsil eden kostümler giyen bir grup belediye çalışanı halka megafonla sosyal mesafe ve izolasyonun önemini anlattı.

Hürremşehr ülkede, Kovid-19 vaka sayısının en yüksek olduğu kentler arasında yer alıyor.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e, vaka sayısı ise 44 bin 606'ya ulaştı.