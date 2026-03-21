İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • B-52'ler dron çemberine alındı! ABD üssünde güvenlik açığı
Dünya

B-52'ler dron çemberine alındı! ABD üssünde güvenlik açığı

ABD'de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edilmesi güvenlik endişelerini artırdı. Üs yetkililerinin söz konusu olayın araştırılması için federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalıştığı ifade edildi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 11:29
ABONE OL

Fox News'ün haberine göre, Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'nde yetkililer, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu üssün üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildiğini doğruladı.

Barksdale Üssü sözcüsü, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, 9 Mart haftasında üssün hava sahasında birden fazla yetkisiz dron tespit edildiğini aktardı.

Askeri tesisler üzerinde dron uçurmanın yalnızca bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda federal yasa kapsamında suç olduğunu belirten sözcü, üs yetkililerinin söz konusu olayın araştırılması için federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.

Sözcü, üssün güvenliğinin ve personelin emniyetinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, hava sahasının yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve 22 bin dönümlük alanı kapsayan Barksdale Üssü, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kenti yakınlarında bulunuyor.

  • B-52 bombardıman uçakları
  • güvenlik endişeleri
  • izinsiz dronlar

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.