Baas rejimi çöktü! Lübnan'daki camilerde sevinç tekbirleri

Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camii'nde cuma hutbesini Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri Şeyh Emin el-Kurdi okudu.

Kurdi, cuma hutbesine "Allah en büyüktür, hamd onadır. Suç, zulüm, cinayet ve işkence rejimi düştü." ifadeleriyle başladı.

Kur'an-ı Kerim'deki Nur Suresi'ne atıfta bulunan Kurdi, "O gün Allah'ın zafer vermesiyle müminler sevinecektir." mealindeki ayeti okudu.

Kurdi, hutbeye şöyle devam etti:

"Allah her zorluktan sonra kolaylık vardır demiyor mu? Müşrikler ve kafirler beğenmese de işte bu hak sözdür. Geçen hafta burada ümmetin kurtuluşu ve Şam'ın zaliminin düşüşü için dua etmiştiniz. İşte Allah dualarınızı kabul etti.

Tüm mazlumların, oğlunu kaybeden annelerin, kocasını kaybeden kadınların, babasını kaybeden çocukların uzun yıllar korku imparatorluğu altında yaşayanların, karanlık gecelerde hapishanelerde dua edenlerin duasını kabul etti Allah."

Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri, dini liderler başta olmak üzere Müslümanlara yaşananlardan ibret alma, zalimleri övmeme, onların yanında durmama çağrısında bulundu.

İsrail'in Suriye'de silah depolarını hedef almasına da dikkati çeken Kurdi, Esed rejiminin yıllarca İsrail'e karşı kullanmadığı silahları, muhaliflerin kendilerine doğrultmasından korktuğu için söz konusu depoları bombaladığını ifade etti.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki yıkımın ciddiyetine vurgu yapan Lübnanlı din adamı, Filistin halkına zafer kapılarının açılması için dua etti.

Cuma namazının ardından cemaat sevinç tekbirleri getirerek Esed rejiminin çöküşünü kutladı.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.