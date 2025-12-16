İSTANBUL 12°C / 5°C
Dünya

Baas rejiminin karanlık mirası: Toplu mezarların ardı arkası kesilmiyor

Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentinde, Devlet Güvenliği merkezinde toplu mezar bulundu. Söz konusu mezar, Esed döneminde işlenen insan hakları ihlalleri bir kez daha gözler önüne serdi.

AA16 Aralık 2025 Salı 22:52
Baas rejiminin karanlık mirası: Toplu mezarların ardı arkası kesilmiyor
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib'e bağlı Maaret Numan kentindeki eski "Devlet Güvenliği Merkezi"nde toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Haberle birlikte yayımlanan bazı fotoğraf karelerinde, metruk bir bina ile içerisinde mezarların bulunduğu belirtilen çukurların yer aldığı görüldü.

Suriye makamları, yaklaşık 2 hafta önce de Halep kırsalında bir toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

