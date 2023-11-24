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  • Babasından yadigar gitarı İsrail askerinin elinde bulan Gazzeli müzisyen büyük şaşkınlık yaşadı
Dünya

Babasından yadigar gitarı İsrail askerinin elinde bulan Gazzeli müzisyen büyük şaşkınlık yaşadı

Gazzeli bir müzisyen, sosyal medyada, İsrail'in işgal ettiği Gazze'nin kuzeyinde enkaz üzerinde gitar çalan bir İsrail askerinin görüntülerini izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 15:51 - Güncelleme:
Babasından yadigar gitarı İsrail askerinin elinde bulan Gazzeli müzisyen büyük şaşkınlık yaşadı
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"Hamadah" sahne adıyla tanınan Gazzeli müzisyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini şoke eden bir video ile karşılaştığını ifade etti.

Gazzeli müzisyen, "Bir işgalci İsrail askerinin Gazze'deki enkazın ortasında gitar çaldığı bu TikTok videosunu gördüğümde şoke oldum. Bu gitarı çok iyi tanıyorum çünkü Gazze'de bunun gibi gitar çok fazla yok. Bu gitarı bana 15 yıl önce babam hediye etmişti." ifadelerini kullandı.

- "ŞİMDİ ONDAN BANA KALAN SON ŞEYİ DE ALMAYA GELDİLER"

Babasının 2014'te yine İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürüldüğünü aktaran Hamadah, şunları kaydetti:

"Şimdi ondan bana kalan son şeyi de almaya geldiler. Sevdiklerimizi, evlerimizi, ailelerimizi, hatta müziğimizi, anılarımızı elimizden almaları yeterli değil mi? Bu adaletsizlik nerede duracak?"

Matan Cohen adlı bir İsrail askerinin, sosyal medyada yayılan söz konusu videoda, Gazze'de İsrail bombardımanı sonucu oluşan enkazın üzerinde neşe içinde gitar çaldığı görülüyor.

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