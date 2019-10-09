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Babasının külleri ile manikür yaptırdı

İngiltere’de bir kadının düğün için yaptırdığı manikürde ölen babasının küllerini kullandığı öğrenildi.

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Stoke-on-Trent kentinde yaşayan 26 yaşındaki Charlotte Walton’un uzun süredir evlilik töreninde kendisine refakat etmesini hayal ettiği babasının nikâha birkaç ay kala kanserden öldüğü belirtildi. Bunun üzerine Charlotte’nın kuzeni, düğün manikürünü yaparken ölen babanın küllerinin bir kısmını kullanmayı önerdi. Walton, törende babasının gerçekten de elini tuttuğu hissine kapıldığını, tırnakları koruduğunu ve evinde astığını ifade etti. 
 

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