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El Bab'da bombalı saldırı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

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