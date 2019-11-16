El Bab'da bombalı saldırı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
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