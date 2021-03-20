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Dünya

Bab'da bombalı terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 13:12 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:12
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Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda da hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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