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Dünya

Bab'da terör saldırısı: 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:14
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba patladı.

Terör saldırısında 2 sivil yaralandı. Çevrede de maddi hasar oluştu.

Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

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