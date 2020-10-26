Bab'da terör saldırısı: 2 yaralı

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:14

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba patladı.

Terör saldırısında 2 sivil yaralandı. Çevrede de maddi hasar oluştu.

Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar düzenliyor.