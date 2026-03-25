Dünya

Bacaklarında sigara söndürdüler! 1 yaşındaki bebeğe siyonist işkence

Soykırımcı İsrail askeri, Gazze'de çatışma ortasında kalan Usuma Ebu Nassar'ı kucağındaki bebeğiyle birlikte gözaltına aldı. Caniler, babasını konuşturmak için gözleri önünde minik yavrunun bacaklarında sigara söndürdü, tenine çivi batırdı.

METE ALİ MAVİŞ25 Mart 2026 Çarşamba 08:09
Katil İsrail güçlerinin Gazze'de 1 yaşındaki bebeğe, babasını sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla işkence yaptığı ortaya çıktı.

Gazze'de masum sivilleri katlederek soykırım yapan İsrail güçleri, geride kalanlara da işkence yapıyor. Filistin televizyonunun gazeteci Usame el-Kahlut'tan aktardığı habere göre, adı baba Usame Ebu Nassar, oğlu Karim ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktı.

BACAĞINA SİGARA BASTI

Baba ve oğlu bu sırada El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, babayı ve oğlunu askeri kontrol noktasına götürdü ve ikisini de soyarak sorguya aldı. Askerler, babanın gözü önünde bebeğin bacağında sigara söndürdü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdi ve bacağına çivi batırdı.

BABA ESİR TUTULUYOR

Gazetecinin yayınladığı görüntülerde, çocuğun maruz kaldığı istismar sonucu oluşan yaralanmalar yer aldı. Bebeğin, 10 saat sonra serbest bırakıldığı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nce ailesine teslim edildiği, babanın ise İsrail'in elinde tutulduğu bildirildi.

ZULÜM DOKTOR RAPORUNDA

Bebeğe hastanede yapılan muayene raporunda, bacağında yanıklara ve çivi nedeniyle oluşan delinmelere rastlandığı ifade edildi. Aile, babanın serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

