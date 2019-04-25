BAE Afrika’yı soyuyor!

Reuters haber ajansının analiz haberine göre, BAE’nin Afrika kıtasından Dubai’ye sözde ticaret adı altında taşıdığı altınların değeri son 10 senede 1,3 milyardan 15,1 milyar dolara çıktı. Dubai yönetiminin 2016 yılındaki soygununun 446 ton altına çıktığı vurgulanan haberde, “Afrika’dan ayrılan büyük miktarlardaki altın, onları çıkaran devletlere vergi ödenmeden kıtayı terk ediyor” ifadeleri kullanıldı. Afrika kıtasından çıkan altın rakamlarıyla BAE’ye giren altın rakamlarını karşılaştıran Reuters ayrıca, 2015 yılında dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda Çin’in bulunmasına rağmen, 2016 yılında BAE’nin Çin’de iki kat daha fazla altın ithal ettiğini öğrendi. Ajansa konuşan Afrika Birliği yetkilileri ise “Çok büyük miktarlardaki altın, kayıtlarımızda yer almadan Afrika’yı terk ediyor. BAE, Afrika’nın kontrolsüz çevrelerinden faydalanıyor” dedi.