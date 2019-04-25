21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8753
  • 6,5605
  • 240.93
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BAE Afrika’yı soyuyor!

Afrika kıtasından her yıl milyarlarca dolar değerindeki altının yasa dışı yollarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) taşındığı ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters haber ajansının analiz haberine göre, BAE’nin Afrika kıtasından Dubai’ye sözde ticaret adı altında taşıdığı altınların değeri son 10 senede 1,3 milyardan 15,1 milyar dolara çıktı. Dubai yönetiminin 2016 yılındaki soygununun 446 ton altına çıktığı vurgulanan haberde, “Afrika’dan ayrılan büyük miktarlardaki altın, onları çıkaran devletlere vergi ödenmeden kıtayı terk ediyor” ifadeleri kullanıldı. Afrika kıtasından çıkan altın rakamlarıyla BAE’ye giren altın rakamlarını karşılaştıran Reuters ayrıca, 2015 yılında dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda Çin’in bulunmasına rağmen, 2016 yılında BAE’nin Çin’de iki kat daha fazla altın ithal ettiğini öğrendi. Ajansa konuşan Afrika Birliği yetkilileri ise “Çok büyük miktarlardaki altın, kayıtlarımızda yer almadan Afrika’yı terk ediyor. BAE, Afrika’nın kontrolsüz çevrelerinden faydalanıyor” dedi. 

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı tanıtıldı

Abbasi Medeni vefat etti

Abbasi Medeni vefat etti

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece açıklaması

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Selanik'te sözde soykırım provokasyonu

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

Zarif'ten Trump'a 'B Takımı' uyarısı

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'

'Sürecin pozitif yansımaları devam ediyor'
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de yakıt tankeri alev alev yandı! İşte patlama anı...

Çin´de yakıt tankeri alev alev yandı! İşte patlama anı...

Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

Kaza geçiren otomobilleri tamir etmenin yaratıcı yolları

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

Savunma ve havacılıkta dışa bağımlılık azalıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA