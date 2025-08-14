BAE arabuluculuğunda Rusya-Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla Ukrayna ile esir takası gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi." ifadeleri kullanıldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarılan açıklamada, bunların bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

84 UKRAYNALI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile yaptıkları esir takası sonucu 84 Ukraynalının ülkeye geri getirildiğini belirtti.

Takas edilenler arasında asker ve sivillerin yer aldığını kaydeden Zelenskiy, "Neredeyse hepsinin tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, BAE'ye esir takası sürecine verdiği desteğinden dolayı teşekkür etti.