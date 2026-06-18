BAE, Arap dünyasında bir ilke imza attı: 15 yaş altına yasak geldi

Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, 15 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirdi. Karara göre 15 yaşın altındaki çocukların kişisel sosyal medya hesapları oluşturması, kullanması veya işletmesi yasaklandı. Hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, yasağın ocukların içerik yayınlayamayacakları, yorum yapamayacakları, paylaşım yapamayacakları veya herkese açık gruplara katılamayacakları anlamına geldiği ifade edildi.

15 ve 16 yaşındakilerin ise yaşlarına uygun içerik kontrolleri, tanımadıkları kullanıcılarla etkileşime ilişkin kısıtlamalar, ekran süresi yönetim araçları ve ebeveyn gözetimi özellikleri de dahil olmak üzere artırılmış güvenlik önlemlerine tabi olarak sosyal medya platformlarını kullanabileceği belirtildi. Kuralların BAE'de faaliyet gösteren tüm sosyal medya platformları için geçerli olduğu, şirketlerin dijital kimlik doğrulamaları ve yapay zeka destekli teknolojiler de dahil olmak üzere güçlü yaş doğrulama önlemleri uygulamaları gerektiği ifade edildi. Yaşın kendi beyanıyla bildirilmesinin geçerli bir doğrulama yöntemi olarak kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Platformların ayrıca 15 yaşın altındaki çocuklar tarafından oluşturulan hesapları devre dışı bırakması, kullanıcıların yaş doğrulama sistemlerini atlamasını engellemesi ve çocukların kişisel verilerini hedefli reklamcılık veya davranışsal profilleme için kullanmaktan kaçınması gerektiği kaydedildi. Bu önlemlerin çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalması, güvenli olmayan çevrimiçi etkileşimler, aşırı sosyal medya kullanımı ve kişisel verilerin toplanmasıyla ilgili endişeleri gidermek amacıyla alındığı aktarıldı. Sosyal medya şirketlerinin yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için 12 aya kadar süreleri olacak.

Avustralya ve Avrupa'daki diğer bazı ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülke, sosyal medyanın ruh sağlığı ve çevrimiçi güvenlik üzerindeki etkilerine ilişkin artan endişeler nedeniyle sosyal medya kullanımına yaş kısıtlaması getirmişti. BAE ise bu tür bir kısıtlamayı getiren ilk Arap ülkesi oldu.