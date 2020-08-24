AA 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:50

Üyelerden, Aişe el-Adaviye, bildiriye isminin kendi rızası dışında eklenmesine tepki göstererek forumdan istifa etti.

Adaviye, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bilgisi dahilinde olmadan Tel Aviv ve Abu Dabi arasındaki normalleşme anlaşmasına destek veren bildiride isminin yer aldığını ifade etti.

Anlaşmadan bir hafta sonra 20 Ağustos'ta 18 heyet üyesinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Adaviye, "Toplantıda Filistin, İsrail-BAE ilişkileri veya BAE'nin İsrail ile anlaşmasına destek gibi bir konu tartışılmadı." ifadelerini kullandı.

Filistin halkını, İsrail işgalinden kurtarılması için güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Adaviye, güvenin kötüye kullanılması ve prensipleri gereği forumdan istifa ettiğini kaydetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Zaytuna Koleji Başkanı ve Forumun Mütevelli Heyeti Üyesi Hamza Yusuf da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mazlum Filistin halkının yanında yer aldığını, söz konusu anlaşmaya destek vermediğini belirtti.

Kendi adlarına yayımlanan bildiriye tekzip veren bir diğer heyet üyesi de Kuveyt Emirlik Divanı Danışmanı Abdullah Al Matluk oldu.

Matluk, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda hiçbir şekilde Filistin davasına yönelik bir girişimin ele alınmadığını kaydederek, Kuveyt'in Filistin davasındaki tutumunun sabit ve değişmez olduğunu vurguladı.

BAE Barışa Teşvik Forumu tarafından 20 Ağustos'ta 18 üyenin katılımıyla bir toplantı düzenlendiği, toplantıda BAE-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin ele alındığı bildirilmişti.



- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.



BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu

