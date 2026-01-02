Yemen'in Hadramevt Valisi Salim Hanbeşi, Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) bölgeden "tam ve koşulsuz" çekilmekten başka seçeneği olmadığını, aksi halde askeri bir karşılık göreceğini söyledi.



Hanbeşi, Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sorun halen devam ediyor, GGK henüz çekilmedi. GGK'nin önünde sadece tam ve koşulsuz çekilme seçeneği var, aksi halde askeri bir karşılık görecekler." ifadelerini kullandı.

Vali Hanbeşi ayrıca, GGK unsurlarını Hadramevt'teki petrol kaynakları ve bölgenin imkanlarını kontrol altına almaya çalışmakla suçlayarak, güçlerin "beklendiği gibi barışçıl yollarla çekilmeyeceğini" dile getirdi.

YEMEN'DE BAE GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLMEYE DEVAM EDERKEN, GGK'YE BAĞLI UNSURLAR REYYAN HAVALİMANI'NA BASKIN DÜZENLEDİ

Yemen'in doğusundaki petrol zengini Hadramevt vilayetinde, Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin bazı bölgelerden kısmen çekildiği, GGK'ye bazı unsurların ise vilayetteki Reyyan Havalimanı'na baskın düzenlediği ve alanda yağma yapmakla suçlandığı bildirildi.

YEMEN BAŞKANLIK KONSEYİ'NDEN GÜNEY GEÇİŞ KONSEYİ'NE "TANSİYONU DAHA FAZLA YÜKSELTMEYİN" ÇAĞRISI

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) "ülkede tansiyonu daha fazla yükseltmemeleri" çağrısı yaptı.

- YEMEN'DE YAŞANAN SON GELİŞMELER

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

