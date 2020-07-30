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Dünya

BAE destekli tabur Husi saflarına katıldı

Yemen'deki Husiler, ülkenin batı sahilinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen askeri bir taburun kendi saflarına katıldığını açıkladı.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 07:06 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 07:06
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Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GPC) Genel Sekreterliği üyeleriyle (Husileri destekleyen bir grup) birlikte Batı Sahili Cephesi Tabur Komutanı Fevvaz Muhammed el-Kali'yi kabul ettiğini belirtti.

Buhayti, Kali'nin, tabur içindeki tüm askeri unsurlarla birlikte "vatan saflarına" döndüğünü kaydetti.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesi de taburun, devrik lider Salih'e bağlı güvenlik güçleri ve cumhuriyet muhafızlarından oluşan Ulusal Direniş Güçlerinden ayrılıp Husilerin safına katıldığını doğruladı.

Ulusal Direniş Güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler son zamanlarda ayrıntılı bilgi vermeden bazı askerlerin ya da subayların Ulusal Direniş Güçlerinden ayrılarak kendi saflarına katıldığını duyuruyor.

BAE, Yemen'in batı sahilinde devrik lider Salih'e bağlı güvenlik güçleri ve cumhuriyet muhafızlarından oluşan Ulusal Direniş Güçlerini kurmuş ve yönetimini Tarık Salih'e vermişti.

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