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Dünya

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 40'tan fazla kanunun güncellenmesi onayladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, ülkede yabancılara ekonomik alanda yüzde 100 mülkiyet hakkı tanıyan ticari şirketler yasası da dahil 40'tan fazla kanunun güncellenmesini onayladı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 21:55 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:55
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BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid, ekonomik ve toplumsal sistemi desteklemek için devlet tarihindeki en büyük yasal değişiklikle 40'tan fazla yasanın güncellenmesini kabul etti.

Ticari şirketler yasası ağustos 2020'de, sıkı bir incelemeden geçti ve hükümlerinde, stratejik etkiye sahip bir dizi sınırlı ekonomik faaliyet dışında tüm ekonomik sektörlerde serbest yabancı mülkiyetin yüzde 100 olmasına izin veren bir değişiklik yapıldı.

Yasa güncellemeleri özel sektördeki 100'den fazla şirketle istişare içinde ve son beş ay boyunca 50 yerel kurumdan 540 uzmandan oluşan ekipler aracılığıyla düzenlendi.

Güncellenen kanunlardan en çok öne çıkanları arasında; ticari şirketler, elektronik işlemler, suç ve cezalar, siber suçlarla mücadele, iş ilişkilerini düzenleme, yabancıların ülkeye giriş ve ikameti ve kişisel verilerle ilgili olanlar yer alıyor.

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