BAE duyurdu: Lübnan'a ziyaret yasağı kalkıyor

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, BAE ile Lübnan arasında güçlenen ilişkiler bağlamında vatandaşlarının Lübnan'a seyahat yasağını 7 Mayıs Çarşamba günü itibariyle kaldırma kararı aldı.

Söz konusu karar, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyarette BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerine izin verilmesi yönünde varılan mutabakattan sonra alındı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarının bazı formları doldurmaları ve konaklama adreslerini belirlemeleri yönünde bazı koşulları açıkladı.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, BAE'nin vatandaşlarının Lübnan'a yönelik seyahat yasağını kaldırma kararının iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları nedeniyle, Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığından 25 Ocak'ta yapılan açıklamada, 3 yıldan fazla süre kapalı kalmasının ardından iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında Beyrut'taki büyükelçiliğinin yeniden açıldığı duyurulmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 30 Nisan'da Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ziyarette BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile ikili ilişkileri görüşmüştü.

