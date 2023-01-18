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Dünya

BAE, Etiyopya'ya 500 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Etiyopya, Etiyopya'da 500 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

AA18 Ocak 2023 Çarşamba 00:16 - Güncelleme:
BAE, Etiyopya'ya 500 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruyor
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BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkeye resmi ziyarette bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile başkent Abu Dabi'deki El-Vatan Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Etiyopya Başbakanı Ahmed'in "ikili ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldığı" aktarıldı.

BAE ve Etiyopya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, BAE'nin yenilenebilir enerji şirketi Masdar'ın Etiyopya'da ilk aşamada 500 megavatlık güneş enerjisi santrali kurması kararlaştırıldı.

Proje kapsamında yapılacak tesislerin toplam 2 bin megavat enerji üretmesinin hedeflendiği belirtildi.

BAE Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ve Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide'nin imzalanan anlaşmaların birer nüshasını teslim aldığı da kaydedildi.

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