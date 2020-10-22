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Dünya

BAE ile İsrail arasında vizesiz seyahat!

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımız İsrail'i vizesiz ziyaret edebilecek' denildi.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 21:12 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 21:12
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının normalleşme anlaşması yapılan İsrail'i vizesiz ziyaret edebileceğini açıkladı.

BAE haber ajansının yayınladığı (WAM) Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşları, İsrail'i vizeye ihtiyaç duymadan en fazla 90 gün boyunca ziyaret edebilecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve BAE arasındaki vize muafiyeti anlaşması, 20 Ekim'de BAE heyetinin Tel Aviv ziyareti sırasında, iki ülke arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşma ise 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende imzalanmıştı.



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