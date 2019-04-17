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BAE ile İsrail jetleri aynı semada Türkiye’ye karşı tatbikatta birleştiler!

Kıbrıs açıklarında ABD ve İsrail’in desteğiyle doğal gaz aramalarını sürdüren Yunanistan, bu sefer de Doğu Akdeniz enerji koridorunun paylaşımı için bir araya gelen ülkeler ile birlikte hava tatbikatı düzenledi.

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‘Iniohos 2019’ adı verilen tatbikata, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, İtalya, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi katıldı. İsrailli Jerusalem Post gazetesi, Yunan Hava Kuvvetleri’nin 32 F-16, İsrail’in 12 F-16, İtalya’nın 6 F-35, Pentagon’un 12 F-16 ve BAE’nin de 6 Mirage 2000 ile Mora Yarımadası’nda güvenlik ve saldırı uçuşları gerçekleştirdiğini yazdı. Gazetenin haberinde İsrail ile BAE’nin operasyon ortaklığının önemine vurgu yapıldı. Yunan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada “Çoklu düşman saldırılarına karşı ortak mukavemet gücümüzü test ettiğimiz tatbikat, başarıyla sonlanmıştır” denildi ve Akdeniz’in güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu kaydedildi. Hava tatbikatının, Türkiye ile Yunanistan ve İsrail arasında Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerine devam eden rekabet sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti. 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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