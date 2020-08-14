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Dünya

BAE-İsrail anlaşmasına Libya'dan tepki: 'Ümmetin sırtına vurduğu başka bir hançer'

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid, BAE-İsrail anlaşması üzerine BAE'nin adımını 'ümmetin sırtına vurduğu başka bir hançer' olarak nitelendirdi.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 00:49 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 00:49
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Zayid, El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE-İsrail anlaşması için, "BAE devletçiğinin şaşırtmayan bir ihanetidir. Libya, Suriye ve Yemen'de sürdürdüğü yıkıcı rol ile Katar, Filistin ve bölgenin özgür halklarına ambargo uygulamasının doğal bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

BAE'nin bu adımını "ümmetin sırtına vurduğu başka bir hançer" olarak nitelendiren Zayid, "BAE'nin bu siyaseti sonucu İslam ümmetinin son dönemde verdiği kayıplar, Siyonist rejimin son 50 yılda öldürdüğü ve yurtlarından ettiklerinden katbekat daha fazladır." dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önde gelen mali, siyasi ve askeri destekçisi durumundaki BAE, Hafter saflarında savaşmaları için bu ülkeye Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milisleri sevk etmişti.

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