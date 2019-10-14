24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9031
  • 6,5136
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BAE kanalından alçak oyun: Muhabirin tavırları dikkat çekti

Terör destekçisi Avrupa medyasında çıkan yalan haberlere Arap medyası da eşlik etmeye başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BAE’nin Al Arabiya kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuğu caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir propagandaya imza attı. Görüntülerde çocukların arkadan koşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Ağlamak ile gülmek arasında kalan muhabirin tavırları da dikkat çekti.
 
(Akşam)
 

Barış Pınarı Harekatı´na katılan komandolardan Türk milletine mesaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

MHP’de Erdoğan’a destek genelgesi

MHP’de Erdoğan’a destek genelgesi

"Türkiye zenginleşiyor ve bu bizim için önemli"

'Türkiye zenginleşiyor ve bu bizim için önemli'

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

'Devletimiz PKK’nın kökünü kazıyacak'

'Devletimiz PKK’nın kökünü kazıyacak'

RoboCop suçla ilk mücadelesinde başarısız oldu

RoboCop suçla ilk mücadelesinde başarısız oldu

Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’de

Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’de

Lösemiyken anne oldu, ikinci kez hastalığı yendi

Lösemiyken anne oldu, ikinci kez hastalığı yendi
 

POPÜLER HABERLER

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı!

Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı!

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı, M-4 karayolu kontrol altına alındı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı, M-4 karayolu kontrol altına alındı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA