BAE kanalından alçak oyun: Muhabirin tavırları dikkat çekti

BAE’nin Al Arabiya kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuğu caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir propagandaya imza attı. Görüntülerde çocukların arkadan koşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Ağlamak ile gülmek arasında kalan muhabirin tavırları da dikkat çekti.

(Akşam)