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Dünya

BAE kararını açıkladı! Kapılarını açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişi yasaklanan ziyaretçilere aşı olmaları halinde yeniden kapılarını açacaklarını duyurdu.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 11:28 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 11:28
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Kriz ve Acil Durumdan sorumlu BAE Ulusal Otorite, ülkeye vize ile giriş yapmak isteyen turistler hakkında yazılı açıklama yayınladı.

Ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve kamu sağlığının çıkarları için, BAE'ye seyahat etmek isteyen turistlere aşılı olmaları halinde vize verileceği belirtilen açıklamada, seyahat etmek isteyenlere Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan herhangi bir aşıyı yapmış olması şartı konuldu.

Açıklamada kararın 30 Ağustos itibarıyla geçerliği olduğu kaydedildi.

BAE, mayıs ayında, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Uganda ve Nijerya'ya tüm uçak seferlerini durdurmuştu.

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