BAE, komşuyu açık açık uyardı: Cezasız kalmayacak!

AA 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:15 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 22:15

BAE Dışişleri Bakanlığı, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne 6'sının yaralanmasına neden olan saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin söz konusu saldırısının, uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası camiaya, "sivilleri ve sivil tesisleri hedef alan bu terör saldırılarını kınama" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedilmişti.

Abu Dabi polisi de, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğünde, BAE'nin de içinde yer aldığı Arap koalisyonu, Yemen'deki iç savaşta Mart 2015'ten bu yana Husi milislere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.