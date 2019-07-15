BAE medyasından skandal FETÖ haberi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiği The National haber sitesi skandal bir habere imza attı.

FETÖ'nün "Barışı teşvik eden, barışçıl bir hareket" olarak nitelendirildiği haberde, Türkiye'nin hain darbe girişimini anlatmaya yönelik yaptığı çalışmalar da "PR" olarak değerlendirildi.

Teröristbaşı Gülen'in Türkiye'de uygulamaya çalıştığı "dinlerarası diyalog projesini" ülkesinde devam ettiren Birleşik Arap Emirlikleri, geçtiğimiz aylarda Papa'yı ağırlayarak, diyalog vurgusunda bulunmuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde parmağı olduğu belirtilen Muhammed Dahlan'ın ise FETÖ ile olan ilişkisi ortaya çıkmıştı. BAE'de danışman olarak görev yapan ve "karanlık prens" olarak da bilinen Dahlan hakkında Middle East Eye haber sitesi yayımladığı raporunda, Dahlan'ın darbe girişiminden Gülen teröristi ile iletişime geçtiğini ve darbeci hainlere finansal destek verdiği belirtilmişti.