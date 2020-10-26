AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 19:47 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 19:50

BAE haber ajansı WAM'a göre, Abu Dabi Kalkınma Fonu, Sudan'a 556,5 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı.

Sudan'a 2019'da verilen 1,5 milyar dolarlık yardım sözü kapsamında açıklanan yeni paketle ülke ekonomisinin istikrara kavuşmasının hedeflendiği aktarıldı.

BAE'nin, şu ana kadar Abu Dabi Kalkınma Fonu aracılığıyla Sudan Merkez Bankası'na 250 milyon dolar yatırdığı, Sudan bütçesine de 119,8 milyon dolarlık yardımda bulunduğu belirtiliyor.

BAE'nin, söz konusu yardımının, Sudan'ın, ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi kararı almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Trump, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.