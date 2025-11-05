BAE, Sudan'da sivillere yönelik işlenen korkunç suç ve ihlalleri kınadı

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da derhal insani ateşkesin ilan edilmesi ve kapsamlı bir şekilde çatışmaların durdurulması yönünde sarf edilen bölgesel ve uluslararası çabaları destekledikleri ifade edildi.

Ateşkesin sağlanması, ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması ve iç savaşın başladığı günden beri sivillerin çektiği acıların son bulması için her türlü çabanın desteklendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"BAE devleti, Faşir kentinin de aralarında bulunduğu Sudan'ın farklı bölgelerinde sivillere yönelik işlenen korkunç suçlar ve insani ihlalleri şiddetle kınıyor. Askeri çatışmalarda sivillerin ve yerleşim alanlarının hedef alınması, uluslararası insancıl hukuka ve her türlü insani değerlere aykırı ihlallerdir. Bu tür saldırılar insanlığa karşı suç teşkil ediyor ve uluslararası toplumun bu konuda kararlı ve ortak bir tavır alması gerekir."

Açıklamada, Sudan'da çatışan tarafların sivilleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve BAE'den oluşan dörtlü mekanizmanın Sudan ile ilgili yayımladığı ortak bildirinin krizi bitirme çabaları için tarihi bir adım olarak nitelendirilen açıklamada, "Bu bildiri, krizin doğasını doğru biçimde tespit ettiği gibi insani ateşkesin ardından sivil yönetime geçiş sürecini öngören net bir yol haritası sunuyor." denildi.

Sudan'daki krizin askeri olarak çözülmeyeceği, bahsi geçen ortak bildirinin yansıttığı bölgesel ve uluslararası mutabakatın barış süreci ve Sudan'ın birliği açısından önemli bir destek olduğu ifade edildi.

Sudan'da ateşkesin sağlanması, krizin siyasi diyalog ve ulusal uzlaşı yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuldu.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.