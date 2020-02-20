AA 20 Şubat 2020 Perşembe12:25 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:28

AA muhabirine açıklamada bulunan yerel kaynaklar, Hizam Emni Birliklerine bağlı Maaş Komitesi Başkanı ve et-Tevahi ilçesi meclis üyesi Muhammed Tahir'in evinin dün, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı bir grup tarafından basıldığı ve evinden götürüldüğü belirtildi.

Tahir'in, Suudi Arabistan'ın desteklediği koalisyon güçleri tarafından atandığı ifade edilirken, nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Tahir'in, BAE tarafından denetlenen Terörle Mücadele Birimine sevk edildiğini belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun kötüleşmesini önlemek için hükümetin kente geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin şu ana kadar kayda değer herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı belirtiliyor.