BAE, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden, İsrail'in skandal haritasına tepki

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden provokatif uygulamaların" reddedildiği vurgulandı.

İsrail hükümetine bağlı resmi hesaplar tarafından "tarihi olduğu" iddia edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin bazı bölgelerini de içeren haritaların paylaşılmasının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Yapılan paylaşımların "uluslararası yasaların açık bir ihlali anlamına geldiğine" dikkat çekilen açıklamada, bu tip tutumların "daha tehlikeli bir gerilimi tehdit ettiği ve bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarını engellediği" konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki barış sürecini ilerletmek için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesinin yanı sıra iki devletli çözüm ve bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunu tehdit eden yasadışı uygulamalara son verilmesi gerekliliği" vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in resmi hesaplarında paylaştığı geçersiz harita ve iddiaları reddettiklerini belirtti.

Söz konusu geçersiz haritada Arap ülkeleri olan Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarının İsrail sınırları içinde gösterildiği hatırlatılarak, "Bu tür radikal iddialar, işgal makamlarının işgallerini sağlamlaştırma ve uluslararası normları ihlal ederek ülkelerin egemenliğine saldırılarını sürdürme yönündeki niyetlerinin göstergesidir." denildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in bölge ülkeleri ve halklarına yönelik ihlallerini durdurma talebinde bulunuldu.

Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt da yaptığı yazılı açıklamada, yapılan paylaşımları kınayarak, "İsrail hükümetinin tavrının aşırı sağcılık ve dini takıntı bağlamında okunması gerektiğini" kaydetti.