İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3602
  • EURO
    36,4932
  • ALTIN
    3018.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden, İsrail'in skandal haritasına tepki
Dünya

BAE, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden, İsrail'in skandal haritasına tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Arap Birliği, İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından Bilad-ı Şam ülkeleri olarak tanımlanan Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını İsrail'in 'tarihi sınırları' içinde gösteren bir harita yayımlanmasını kınadı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
BAE, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden, İsrail'in skandal haritasına tepki
ABONE OL

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden provokatif uygulamaların" reddedildiği vurgulandı.

İsrail hükümetine bağlı resmi hesaplar tarafından "tarihi olduğu" iddia edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin bazı bölgelerini de içeren haritaların paylaşılmasının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Yapılan paylaşımların "uluslararası yasaların açık bir ihlali anlamına geldiğine" dikkat çekilen açıklamada, bu tip tutumların "daha tehlikeli bir gerilimi tehdit ettiği ve bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarını engellediği" konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki barış sürecini ilerletmek için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesinin yanı sıra iki devletli çözüm ve bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunu tehdit eden yasadışı uygulamalara son verilmesi gerekliliği" vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN'TAN TEPKİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in resmi hesaplarında paylaştığı geçersiz harita ve iddiaları reddettiklerini belirtti.

Söz konusu geçersiz haritada Arap ülkeleri olan Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarının İsrail sınırları içinde gösterildiği hatırlatılarak, "Bu tür radikal iddialar, işgal makamlarının işgallerini sağlamlaştırma ve uluslararası normları ihlal ederek ülkelerin egemenliğine saldırılarını sürdürme yönündeki niyetlerinin göstergesidir." denildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in bölge ülkeleri ve halklarına yönelik ihlallerini durdurma talebinde bulunuldu.

Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt da yaptığı yazılı açıklamada, yapılan paylaşımları kınayarak, "İsrail hükümetinin tavrının aşırı sağcılık ve dini takıntı bağlamında okunması gerektiğini" kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.