'BAE tarafından kiralanan ABD'li askerler Yemen'de siyasi suikastler düzenledi'
ABD ordusunda yıllarca eğitim almış seçkin ABD’li özel harekâtçıların, Yemen’de Islah Partisi üyelerine suikast düzenlemek için BAE tarafından kiralandığı ortaya çıktı.
- star.com.tr
ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed’ten Aram Roston’un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD’li emekli özel harekâtçıların da çalıştığı “Spear Operations Group” isimli ABD’li özel güvenlik şirketiyle, Yemen’in önde gelen din adamlarına ve İslamcı siyasi liderlerine suikast programı düzenledi.
"Spear Operations Group" şirketinin Macaristan doğumlu, Yahudi asıllı kurucusu ve sahibi Abraham Golan, Yemen’de BAE adına yürüttükleri suikast programı hakkında BuzzFeed’e açıklamalarda bulundu.
Gerçekleştirilen operasyonların BAE tarafından onaylı olduğunu söyleyen Golan, şirketinin Yemen’de aylarca süren faaliyetleri sırasında, yüksek profilli birçok suikastten sorumlu olduğunu söyledi.
Karanlıklar Prensi Dahlan yine başrolde
Golan, Spear Operations Group ile BAE arasındaki anlaşmanın BAE’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid’in danışmanı ve Gazze Şeridi’nin eski güvenlik şefi Muhammed Dahlan’ına arabulucuğuyla gerçekleştiğini açıkladı. Anlaşma gereği, ayda 1,5 milyon dolar aldıklarını belirten Golan, başarılı operayonların primle ödüllendirildiğini söyledi.
İLK SUİKAST GİRİŞİMİ
BAE’nin ABD’li kiralık askerlerinin ilk suikast girişimi, 29 Aralık 2015’te, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın Yemen’deki siyası kanadı olan Islah Partisi’nin yerel lideri Ensaf Ali Mayo’ya düzenlendi.
ABD donanmasının özel kuvvetlerine (Navy SEALs) bağlı eski iki komandonun katıldığı operasyona, bizzat şirketin sahibi Golan liderlik etse de operayon başarısız oldu. Suikast timi binaya gelmeden on dakika önce Mayo'nun binadan ayrıldığı ortaya çıktı.
Mayo’yu öldürmeyi başaramasalar da, 29 Aralık'ta gerçekleştirilen bu ilk suikast girişimi, BAE’nin Islah Partisi’ne karşı savaşında yeni bir safhaya girildiğinin ilk işareti oldu.
Islah Partisi üyelerinin ve Aden'deki diğer din adamlarının endişe verici bir hızla suikaste kurban gitmeye başladığı 2016 yılında Yemen savaşını soruşturan BM panelinde görevli Gregory Johnsen, o dönem 25 ila 30 suikast düzenlendiğini ifade ediyor.
“ABD’nin Yemen’deki suikast programından haberinin olmaması imkansız”
Buzzfeed’e konuşan uzmanlar "ABD'nin, kendi eğittiği ve silahlandırdığı bir ülkenin, ABD'li bir şirketle anlaşarak ABD'li askerlerle ABD'nin takip ettiği bir savaş bölgesinde suikast programı yürüttüğünü bilmemesinin imkansız olduğunu ifade ediyor. CIA program hakkında bilgisi olmadığını açıklarken, ABD donanması özel harp komutanlığı BuzzFeed'e yorum yapmayı reddetti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası askeri koalisyon 2015'ten bu yana Yemen'deki İran destekli Şii Husi milislerinin mevzilerini bombalıyor. Birleşmiş Milletleri’in açıklamasına göre dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olan Yemen'de, şu ana kadar en az 10 bin kişi hayatını kaybetti, 10 binlerce kişi de yaralandı.
ABD'nin Körfez'deki müttefiki BAE'nin Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da yürüttüğü kirli siyaset Filistin, Yemen, Libya ve Mısır'da kaosun devam etmesine ve daha fazla insanın ölmesine neden oluyor.
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