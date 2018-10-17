'BAE tarafından kiralanan ABD'li askerler Yemen'de siyasi suikastler düzenledi'

Buzzfeed’e konuşan uzmanlar "ABD'nin, kendi eğittiği ve silahlandırdığı bir ülkenin, ABD'li bir şirketle anlaşarak ABD'li askerlerle ABD'nin takip ettiği bir savaş bölgesinde suikast programı yürüttüğünü bilmemesinin imkansız olduğunu ifade ediyor. CIA program hakkında bilgisi olmadığını açıklarken, ABD donanması özel harp komutanlığı BuzzFeed'e yorum yapmayı reddetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası askeri koalisyon 2015'ten bu yana Yemen'deki İran destekli Şii Husi milislerinin mevzilerini bombalıyor. Birleşmiş Milletleri’in açıklamasına göre dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olan Yemen'de, şu ana kadar en az 10 bin kişi hayatını kaybetti, 10 binlerce kişi de yaralandı.

ABD'nin Körfez'deki müttefiki BAE'nin Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da yürüttüğü kirli siyaset Filistin, Yemen, Libya ve Mısır'da kaosun devam etmesine ve daha fazla insanın ölmesine neden oluyor.