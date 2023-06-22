İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    24,3919
  • EURO
    26,7876
  • ALTIN
    1503.07
  • BIST100
    5401.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

BAE ve İran arasında kritik anlaşma

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran, hava taşımacılığı hizmetlerini genişletmek amacıyla anlaşma imzaladı.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
BAE ve İran arasında kritik anlaşma
ABONE OL

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, anlaşma, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştirildi.

Anlaşma, BAE Sivil Havacılık Otoritesi'nin (GCAA) Dubai'deki merkezinde GCAA Genel Müdürü Seyf Muhammed es-Suveydi ile İran Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Mehdi Muhammed Beheş tarafından imzalandı.

GCAA Genel Müdürü Suveydi, anlaşmanın BAE-İran uçuşlarının düzenlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve iki ülkenin yararına hava taşımacılığı hizmetleri ağının genişletilmesinin önünü açtığını söyledi.

Anlaşmanın önemine dikkati çeken Suveydi, "Anlaşma, ticaret için yeni fırsatlar oluşturulmasına, ulusal taşımacılığın desteklenmesine, iş adamları ile şirketler arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesine ve serbest rekabete katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Körfez turu kapsamında Katar, Umman ve Kuveyt'in ardından BAE'ye gelen Abdullahiyan, başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, göreve geldiği Haziran 2021'den beri ilk kez BAE'yi ziyaret ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.