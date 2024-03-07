İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8035
  • EURO
    34,8014
  • ALTIN
    2194.07
  • BIST100
    8744.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE ve Kuveyt'ten ''Gazze'de savaşı durdurun'' çağrısı!
Dünya

BAE ve Kuveyt'ten ''Gazze'de savaşı durdurun'' çağrısı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt, Gazze Şeridi'ndeki savaşın durması gerektiğini vurguladı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 04:18 - Güncelleme:
BAE ve Kuveyt'ten ''Gazze'de savaşı durdurun'' çağrısı!
ABONE OL

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Abu Dabi ziyaretinin ardından iki ülke tarafından ortak bir yazılı açıklama yayımlandı.

Tarafların, ikili ilişkileri geliştirme yollarını ve ekonomik işbirliğini ele aldığı belirtilen açıklamada, Kızıldeniz'in istikrar ve güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Gazze'deki insani krizden duyulan derin endişenin ifade edildiği açıklamada, Gazze'deki savaşın durması, uluslararası toplumun bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.