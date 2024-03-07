BAE ve Kuveyt'ten ''Gazze'de savaşı durdurun'' çağrısı!

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Abu Dabi ziyaretinin ardından iki ülke tarafından ortak bir yazılı açıklama yayımlandı.

Tarafların, ikili ilişkileri geliştirme yollarını ve ekonomik işbirliğini ele aldığı belirtilen açıklamada, Kızıldeniz'in istikrar ve güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Gazze'deki insani krizden duyulan derin endişenin ifade edildiği açıklamada, Gazze'deki savaşın durması, uluslararası toplumun bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkati çekildi.