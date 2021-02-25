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Dünya

İsrail televizyonu: İsrail Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile ittifak görüşmesi yapıyor

İsrail televizyonu tarafından yayınlanan habere göre, İsrail'in, savunma ittifakı kurmak için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile görüştüğü iddia edildi.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 18:31 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:33
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İsrail'in dörtlü savunma ittifakı kurmak için Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile müzakereler yürüttüğü bildirildi.

I24News kanalında yer alan haberde, İsrail'in dörtlü savunma kurmak için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile yürüttüğü müzakerelerin "bölgede artan İran tehdidine" karşı başlatıldığı belirtildi.

Kanala konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili, habere ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Tel Aviv yönetiminin Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını ifade etti.

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirdiği ancak diplomatik ilişkiye sahip olmadığı Suudi Arabistan ile müzakereyi nasıl yürüttüğüne ilişkin detay verilmedi.

İsrail'in Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ile dörtlü savunma ittifakı kurmak için müzakere yürüttüğü yönündeki haberin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 2015'te imzalanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşmaya dönme sinyalleri vermesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail, BAE ve Bahreyn ile 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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