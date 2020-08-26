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Dünya

Türkiye'nin doğalgaz keşfi panikletti! BAE, Yunanistan ordusuna destek için Girit'e 4 F-16 gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Girit'e Yunan ordusuyla ortak eğitim için 4 F-16 savaş uçağı gönderdiği açıklandı. Karar, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduğunu açıklamasından hemen sonra geldi. Gazete, BAE uçaklarının Girit'e konuşlanmasının Türkiye ve Katar'ın Libya hükümetiyle askeri anlaşmalar imzalanmasından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:41
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Doğu Akdeniz'deki Yunanistan provakasyonuna son destek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

Yunanistan merkezli Kathimerini'nin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri Girit'e Yunan ordusuyla ortak eğitim için 4 F-16 savaş uçağı gönderdi.

Haberde Yunanistan Savunma Bakanı Konstantinos Floros'un BAE'li mevkidaşı Korgeneral Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi ile geçtiğimiz perşembe günü görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Yunan medyasında, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın BAE dışında Mısırlı mevkidaşıyla da görüştüğü, Ege, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle, üç ülke arasında ortak tatbikat yapılması konusunda karar aldıklarını iddia etti.

Gazete, BAE uçaklarının Girit'e konuşlanmasının Türkiye ve Katar'ın Libya hükümetiyle askeri anlaşmalar imzalanmasından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: YUNANİSTAN BAZI ÜLKELERİN DOLDURUŞUNA GELMEMELİ

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Ön koşulsuz ve tam Avrupa Birliği (AB) desteğiyle, böyle olduğunu söylüyorsunuz ve olmadığında o ülkeleri de suçluyorsunuz, bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek, kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O yüzden bu ülkelerin dolduruşuna da gelmeyin, aklı selim bir şekilde hareket edin." açıklamasında bulunmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK, TÜRKİYE HAKKI OLANI ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır. Kendimize ait olanlardan asla taviz vermeyeceğiz" demişti.

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