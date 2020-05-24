İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE'de 3 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, Bahreyn'de vaka sayısı arttı
Dünya

BAE'de 3 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, Bahreyn'de vaka sayısı arttı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 kişi daha hayatını kaybetti, Bahreyn'de vaka sayısı yükseldi.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 00:40 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 00:40
ABONE OL

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ülkedeki can kaybının 244'e ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde yapılan testlerde 812 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, böylece vaka sayısının 28 bin 704'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada 697 hastanın daha iyileşmesiyle hastalığı yenen kişi sayısının 14 bin 495 olduğu ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 28 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve toplam vaka sayısının 8 bin 802'ye yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının 4 bin 465'e ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, salgın nedeniyle bugüne dek 13 hastanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.