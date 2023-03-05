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Dünya

BAE'de ''Çöl Bayrağı 2023'' hava tatbikatı başladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Suudi Arabistan ile Asya ve Avrupa'dan ülkelerin katılımıyla 'Çöl Bayrağı 2023' hava tatbikatı başladığı bildirildi.

AA5 Mart 2023 Pazar 02:23 - Güncelleme:
BAE'de ''Çöl Bayrağı 2023'' hava tatbikatı başladı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Suudi Arabistan ile Asya ve Avrupa'dan ülkelerin katılımıyla "Çöl Bayrağı 2023" hava tatbikatı başladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, tatbikatın Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerinin ve dost ülkelerin katılımıyla BAE'deki Zufra Hava Üssü'nde başladığı duyuruldu.

BAE Savunma Bakanlığı ise Twitter'da tatbikatla, katılımcı ülke kuvvetleri arasında muharebe hazırlık yeteneğinin geliştirilmesi ve askeri tecrübe paylaşımının hedeflendiğini aktardı.

BAE, Suudi Arabistan, ABD, İspanya, Hindistan ve Fransa kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın 17 Mart'a kadar süreceği aktarıldı.

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