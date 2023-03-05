BAE'de ''Çöl Bayrağı 2023'' hava tatbikatı başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Suudi Arabistan ile Asya ve Avrupa'dan ülkelerin katılımıyla "Çöl Bayrağı 2023" hava tatbikatı başladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, tatbikatın Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerinin ve dost ülkelerin katılımıyla BAE'deki Zufra Hava Üssü'nde başladığı duyuruldu.
BAE Savunma Bakanlığı ise Twitter'da tatbikatla, katılımcı ülke kuvvetleri arasında muharebe hazırlık yeteneğinin geliştirilmesi ve askeri tecrübe paylaşımının hedeflendiğini aktardı.
BAE, Suudi Arabistan, ABD, İspanya, Hindistan ve Fransa kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın 17 Mart'a kadar süreceği aktarıldı.