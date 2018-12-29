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BAE'de helikopter düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) helikopter düştü, pilot ve mürettebatı hayatını kaybetti.

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BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştü. Haberde, pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi. Helikopterde kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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