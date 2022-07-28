İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2022 Perşembe / 29 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8881
  • EURO
    18,3267
  • ALTIN
    997.741
  • BIST100
    2544.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE'de şiddetli yağış! Araçlar sele kapıldı
Dünya

BAE'de şiddetli yağış! Araçlar sele kapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde onlarca araç mahsur kaldı.

IHA28 Temmuz 2022 Perşembe 00:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sel vurdu. Ras Al Khaimah Emirliği ve Füceyre Emirliği'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, birçok cadde ve sokak göle dönerken, onlarca araç sel sularında mahsur kaldı. Sellerde, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken, selde mahsur kalanlara yardım etmek için kurtarma ekipleri harekete geçirildi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum, İçişleri Bakanlığına selin vurduğu bölgelere acil durum ekipleri gönderilmesi talimatı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.