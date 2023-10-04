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Dünya

BAE'de süreç başladı! ''Erken oylama'' yapılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri için erken oylama süreci başladı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
BAE'de süreç başladı! ''Erken oylama'' yapılıyor
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BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Ulusal Seçim Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, "2023 Federal Milli Meclis seçimleri için erken oylamanın başladığını" duyurdu.

Komite, oy kullanma işleminin hibrit sisteme dayandığını; bunun için hazırlanan elektronik uygulama veya komitenin internet sitesi üzerinden yahut tüm emirliklerdeki 9 seçim merkezinde oy kullanılabileceği bilgisini paylaştı. Erken oylama işlemi üç gün devam edecek.

BAE'de 398 bin 879 kayıtlı seçmen bulunuyor. Federal Milli Meclisteki 20 sandalye için 300'e yakın adayın yarıştığı parlamento seçimleri 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

BAE'de "erken oy" sistemi "seçim gününde oy kullanmasını engelleyebilecek şartlar içinde bulunanlar başta olmak üzere seçmenlere sandığa gidebilme fırsatı sunmak" amacıyla ilk kez 2015 seçimlerinde kullanılmaya başlanmıştı.

- Federal Milli Meclis

BAE'nin ulusal yasama organı Federal Milli Meclis, 20'si emirliklerce atanan, 20'si ise seçimle iş başına gelen 40 üyeden oluşuyor.

Federal Milli Meclisin yetkileri, istişareyle sınırlı. Meclisin en önemli görevleri arasında "Bakanlar Kurulundan uzman heyetler tarafından tetkik edilmek üzere gönderilen kanun tasarılarını inceleyerek onaylanmak ya da veto edilmek üzere hükümete iletmek" yer alıyor.

Daha önce tüm milletvekillerinin emirler tarafından atandığı BAE'de ilk kez 2006'da genel seçim yapılmıştı.

Federal Milli Meclis seçimleri için normal şartlarda 4 yılda bir sandık kuruluyor. Son olarak 2019'da yapılan seçimlere yüzde 48,8 katılım olmuştu.

  • parlamento seçimi
  • erken oylama
  • BAE seçimleri

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