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Dünya

BAE'den dönen İsrail Başbakanı, heyetindeki Kovid-19 vakası nedeniyle karantinada

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya girdi.

AA14 Aralık 2021 Salı 13:51 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 13:51
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Başbakan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'le birlikte BAE'den dönen heyette bir kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

"Sağlık Bakanlığının prosedürlerine göre Bennett de dahil olmak üzere heyetin tamamının karantinaya girdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin yarın tekrar PCR testi verecekleri aktarıldı.

İsrail tarihinde ilk kez Başbakan sıfatıyla BAE'ye resmi ziyarette bulunan Naftali Bennett, dün Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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